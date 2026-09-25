Arnavutköy'de anbean kaydedilen çarpışmada araç kaldırıma çıktı

Olayın yaşandığı yer ve meydana geliş biçimi

İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kozlar mevkiinde, dün sabah hafif ticari araç ile seyir halindeki servis aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın bulunduğu noktadan caddeye çıkmaya çalıştığı sırada iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden hafif ticari araç savrularak kaldırıma çıktı ve kaldırım üzerinde durdu. Olayda her iki araçta da hasar oluştu; kaynaklarda araçlarda maddi hasar kaydedildiği belirtildi.

Kayıt altına alınan görüntüler:

Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kayıtlarda hafif ticari aracın caddeye giriş anı, servis aracı ile temas anı ve çarpmanın ardından aracın savrularak kaldırıma çıktığı açık biçimde görülüyor.

Güvenlik ve trafik değerlendirmesi:

Görüntüler, kavşak ve çıkış noktalarında sürücü dikkatinin önemini vurguluyor. Bu tür çarpışmaların ardından kaldırıma çıkma gibi tehlikeli yön değişimleri yaya güvenliğini de riske atabiliyor. Trafikte dikkat, hız kontrolü ve görüşü kısıtlı noktalarda öncelikli olarak durup güvenli bir şekilde ilerleme gibi temel kuralların uygulanması kazaların etkisini azaltıyor.

Olayla ilgili görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair doğrudan görsel kayıt sunduğu için trafik güvenliği tartışmalarına katkı sağlıyor. Yetkililerin veya olayla ilgili resmi açıklamaların aktarılması durumunda haber güncellenecek.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE BULUNDUĞU NOKTADAN CADDEYE ÇIKMAYA ÇALIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE SEYİR HALİNDEKİ SERVİS ARACI ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KALDIRIMA ÇIKTI.