Arnavutköy'de kadına yönelik şiddete karşı ortak mesaj

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Arnavutköy Kent Konseyi, Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen 'Kadın Bir Emanet, Saygı Bir Sorumluluktur' temalı farkındalık programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek şiddete karşı ortak tutum sergiledi.

etkinlik ve katılımcılar:

Programa Arnavutköy Kent Konseyi Başkanı Ali Asaf Soylu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altay, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Baybek ile çeşitli STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Ali Asaf Soylu program temasının seçiminin ilham kaynağına dikkat çekerek kadına saygının medeniyetin temel değerlerinden biri olduğunu belirtti ve 'Kadına saygı bir lütuf değil, insan olmanın gereğidir' ifadesini öne çıkardı.

uluslararası dayanışma vurgusu:

Konuşmalarda sadece yerel düzeyde önlemler değil, küresel sorumluluklar da gündeme getirildi. Etkinlikte Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan gibi bölgelerde savaş, baskı ve zulme maruz kalan kadınların yaşadığı zorluklar gündeme taşındı. Ali Asaf Soylu bu bağlamda 'Eğer ki bir uluslararası mücadeleden bahsediliyor ve burada Doğu Türkistan’dan, Filistin’den bahsedilmiyorsa o programın eksik kalacağını düşünüyoruz. Başta Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan kadınlara ve insanlara karşı sorumluluğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyoruz' sözleriyle uluslararası duyarlılığı vurguladı.

Ahmet Altay ise kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, 'Hiçbir kadın kendi evinde, yaşadığı sokakta, çalıştığı iş yerinde korku duymamalı. Hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı, kendisini çaresiz ve yalnız hissetmemeli. Güven içerisinde yaşamak, saygı görmek her insanın en temel hakkıdır. Kadına yönelik şiddeti sadece kadınların meselesi olarak görmek büyük bir yanlıştır. Bu, toplum olarak hepimizin ortak meselesi, hepimizin sorumluluğudur.' ifadeleriyle herkesin katkısına çağrı yaptı.

farkındalık ve etkinlikler:

Program kapsamında çeşitli sembolik etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar kadınlar için gökyüzüne balonlar bırakırken, alandaki herkese karanfil dağıtıldı. Renkli boyalarla yapılan el baskısı çalışmasında vatandaşlar ortak duruşlarını somutlaştırdı. Etkinlik, şiddetin her türlüsüne karşı birlik ve dayanışma mesajlarıyla sonlandı.

Ayşegül Baybek konuşmasında duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Ben artık kadınların acılarını değil, başarılarını konuşmak istiyorum. Korkuyla yaşayan değil, hayallerinin peşinden cesaretle giden kadınlar görmek istiyorum.' Baybek, toplumsal duyarlılığın artmasının eğitim, istihdam ve sosyal desteklerle paralel ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Programda vurgulanan temel fikir; dünyanın neresinde olursa olsun kadınların yaşam hakkı, onuru ve özgürlüğünün korunmasının ortak sorumluluk olduğuydu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşma, yerel aktörlerin ve vatandaşların birlikte ses çıkararak kadına yönelik şiddete karşı hem yerel hem de küresel ölçekte dayanışma gösterdiğinin bir işareti oldu.

Arnavutköy'de kadına yönelik şiddete karşı ortak ses