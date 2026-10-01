Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonu trafiği kilitledi, molozlar karşı şeride savruldu

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Sultangazi yönünden Arnavutköy istikametine giden bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Olayda sürücü Kadri Tekin yaralanırken, kamyonun kasasındaki hafriyat ve molozlar yola saçılarak karşı şeride ulaştı.

Kaza sonrası yolda seyir halinde olan iki araçta da hasar meydana geldi. Devrilen aracın plakası 34 KRD 366 olarak kaydedildi. Bölgeye kısa süre içinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

kaza anı ve görüntüler:

Kaza anı, aynı güzergâhtan geçen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak orta refüje doğru devrildiği ve kasadaki malzemenin yüksek hızla yola saçıldığı görülüyor. O anların net kaydı, olayın mekanizmasına ilişkin önemli görsel veri sağladı.

Ayrıca kaza ve ardından oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi. Dron kayıtlarında devrilmiş kamyon, yola saçılmış molozlar ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu açıkça seçildi.

trafik, hasar ve müdahale:

Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Sultangazi yönünde trafik önemli ölçüde aksadı; yetkililer bölgedeki trafiği kontrollü şekilde yönlendirip güvenlik önlemleri aldı. Yolun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için ekipler çalışmaya başladı.

Olayda doğrudan maddi hasar gören araç sayısı 2 olarak bildirildi. Yetkililer, yola saçılan hafriyatın kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından trafik akışının normale döneceğini açıkladı. Soruşturma kapsamında kazanın çıkış nedeni çalışmalarla belirlenecek.

ARNAVUTKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNDA SÜRÜCÜ YARALANDI. KAMYONUN KASASINDAKİ HAFRİYAT KARŞI ŞERİDE SAVRULURKEN, 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ.