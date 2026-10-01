Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,4632 -0,15%
Bist 12.330,79 +3,21%
Altın Gram 6.640,49 +0,62%
EUR/USD 1,1291 -0,38%
Brent Petrol 100,12 +2,13%
--°

Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonu trafiği kilitledi, molozlar karşı şeride savruldu

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak refüje devrildi; molozlar karşı şeride savruldu, sürücü Kadri Tekin yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:50

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonu trafiği kilitledi, molozlar karşı şeride savruldu

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Sultangazi yönünden Arnavutköy istikametine giden bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Olayda sürücü Kadri Tekin yaralanırken, kamyonun kasasındaki hafriyat ve molozlar yola saçılarak karşı şeride ulaştı.

Kaza sonrası yolda seyir halinde olan iki araçta da hasar meydana geldi. Devrilen aracın plakası 34 KRD 366 olarak kaydedildi. Bölgeye kısa süre içinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

kaza anı ve görüntüler:

Kaza anı, aynı güzergâhtan geçen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak orta refüje doğru devrildiği ve kasadaki malzemenin yüksek hızla yola saçıldığı görülüyor. O anların net kaydı, olayın mekanizmasına ilişkin önemli görsel veri sağladı.

Ayrıca kaza ve ardından oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi. Dron kayıtlarında devrilmiş kamyon, yola saçılmış molozlar ve kilometrelerce uzayan araç kuyruğu açıkça seçildi.

trafik, hasar ve müdahale:

Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Sultangazi yönünde trafik önemli ölçüde aksadı; yetkililer bölgedeki trafiği kontrollü şekilde yönlendirip güvenlik önlemleri aldı. Yolun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için ekipler çalışmaya başladı.

Olayda doğrudan maddi hasar gören araç sayısı 2 olarak bildirildi. Yetkililer, yola saçılan hafriyatın kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından trafik akışının normale döneceğini açıkladı. Soruşturma kapsamında kazanın çıkış nedeni çalışmalarla belirlenecek.

ARNAVUTKÖY&#039;DE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNDA SÜRÜCÜ YARALANDI. KAMYONUN...

ARNAVUTKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJE DEVRİLEN HAFRİYAT KAMYONUNDA SÜRÜCÜ YARALANDI. KAMYONUN KASASINDAKİ HAFRİYAT KARŞI ŞERİDE SAVRULURKEN, 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmurun ardından Çatak’ta evin üzerine kaya düüştü
images

Görele'de başkanlık seçimini Danıştay kararı belirleyecek
images

Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunla...
images

Atakent'te halk otobüsü bariyerlere çarptı; dokuz kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Görele'de başkanlık seçimini Danıştay kararı belirleyecek

Sarıkamış'a modern durak: yeni şehirlerarası otobüs terminali hizmette

Bişkek'te türk dünyası diyalogları panelinde işbirliği ve ortak vizyon öne çıktı

Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunlamalar

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı