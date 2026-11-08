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Arnavutköy'de Hadımköy Adnan Menderes Caddesi'nde alevler bir otomobili hurdaya çevirdi

Hadımköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 20:15

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de Hadımköy Adnan Menderes Caddesi'nde alevler bir otomobili hurdaya çevirdi

Hadımköy'de seyir halindeki araçta çıkan yangın

Olay, saat 16.30 sularında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilde aniden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araca hızlı müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Olay sırasında çevrede toplanan vatandaşlara göre alevler kısa sürede yayıldı; ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağlayıp müdahaleye odaklandı.

araçta oluşan hasar ve bölgeye etkisi:

Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi; geriye yalnızca demir yığını kaldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk müdahale sonrası bölgedeki trafik ve güvenlik durumu normale döndü. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

ARNAVUTKÖY&#039;DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE...

ARNAVUTKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE ALEVLERİN SARDIĞI OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLÜRKEN ARAÇTAN GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI. YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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