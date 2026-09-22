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Arnavutköy'de hafriyat kamyonları dron ve yapay zekayla 24 saat izlenecek

Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde güzergah dışına çıkan hafriyat kamyonları dron, kameralar ve yapay zeka ile 24 saat izlenecek; ihlallere ceza uygulanacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:43

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy'de hafriyat kamyonları dron ve yapay zekayla 24 saat izlenecek

Denetim ortak yapıldı:

Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde artan şikayetler üzerine bölgedeki hafriyat kamyonları ve ağır tonajlı araçlara yönelik geniş kapsamlı bir denetim başlatıldı. Uygulama; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, jandarma, Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Mahallenin farklı bölümlerinin polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunması nedeniyle denetimler koordineli şekilde yapıldı.

Uygulama ve cezai işlemler:

Uygulama noktalarına giren hafriyat kamyonları tek tek durdurularak güzergah izinleri ve gerekli belgeleri kontrol edildi. Belirlenen güzergah dışına çıktığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde özellikle mahalle içi trafiğe olumsuz etki eden ağır tonajlı araçların tespit edilmesi ve bu araçların trafik üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlandı. Ekipler, kontrollerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Dron ve yapay zeka ile 24 saat takip:

Denetimlere dron ekipleri de destek verdi; havadan yapılan kontrollerle uygulama noktalarından uzak güzergah girişleri izlendi. Dronlar tarafından güzergah dışına çıktığı belirlenen araçlar saha ekiplerine bildirildi, bu araçlar durdurularak gerekli incelemeler yapıldı ve ihlaller raporlandı. Ayrıca mahalledeki güvenlik kameraları ile yapay zeka destekli sistemlerin devreye alınacağı, bu sayede hafriyat kamyonlarının 24 saat boyunca otomatik olarak algılanıp takip edileceği duyuruldu.

Sistem tarafından güzergah dışına çıktığı tespit edilen araçlara ait görüntü ve kayıtların ilgili polis ve jandarma birimlerine iletileceği, kayıtların incelenmesinin ardından ihlal tespiti olması halinde işlem yapılacağı belirtildi. Vatandaşların şikayetleri doğrultusunda başlatılan denetimlerin bölgede devam edeceği kaydedildi.

HAFRİYAT KAMYONLARINA DRONE VE YAPAY ZEKA TAKİBİ: 24 SAAT DENETLENECEKLER

HAFRİYAT KAMYONLARINA DRONE VE YAPAY ZEKA TAKİBİ: 24 SAAT DENETLENECEKLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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