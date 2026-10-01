Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun devrilme anı: molozlar iki araca vurdu

Arnavutköy'de kaza anı araç kamerasına yansıdı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, sabah saat 09.00 sıralarında kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kaza, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı caddesi Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Olay anı, yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı ve görüntüler:

Görüntülerde kamyonun direksiyon hakimiyetinin kaybolmasının ardından savrulduğu, kasasından yola molozların saçıldığı görülüyor. Saçılan moloz parçaları o sırada yoldan geçen iki otomobile isabet ederek her iki araçta hasara yol açtı. Kayıtta kazanın oluş şekli ve molozların araçlara etkisi net şekilde izlenebiliyor.

Bölgede yaşananlar:

Kazada hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralanırken olay nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı; görseller olayın seyrini belgeleyerek soruşturma ve hasar tespitine kaynak sağlıyor. Olayda yaralanan sürücünün durumu ile ilgili resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.

ARNAVUTKÖY’DE SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONU, KONTROLDEN ÇIKARAK ORTA REFÜJE DEVRİLDİ.