Arnavutköy'de kira dengesi hedefleyen 90 sosyal konut için başvurular açıldı

Proje ve başvuru takvimi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen kiralık sosyal konut uygulamasında İstanbul için ilk etap başvuruları 14 Eylül itibarıyla başladı. İlk aşamada kent genelinde 4 grupta toplam 1.071 konut kura yöntemiyle hak sahiplerine tahsis edilecek. Başvurular ücretsiz olarak e-Devlet üzerinden 14-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Kura çekilişleri ve ilk teslimlerin ise Ekim ayında yapılması planlanıyor.

Projede ilerleyen aşamalarda İstanbul genelinde toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. TOKİ, uygulamayla dar gelirli hanelerin uygun fiyatlı kiralık konuta erişimini kolaylaştırmayı ve piyasa dengesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Arnavutköy Baklalı'daki konutlar:

Projede Arnavutköy, 4. grup içinde yer aldı ve Baklalı Mahallesi'nde 90 konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Resmi tarifeye göre ilçede aylık tahsis bedelleri 2+1 daireler için 12.000-17.000 TL, 3+1 daireler için ise 15.000-18.000 TL bandında belirlendi. Konutların tesliminden itibaren ilk 12 ay tahsis bedellerinde artış yapılmayacak; ilk artış, 12 aylık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ocakta TÜFE oranına göre uygulanacak.

Hak sahipleri bu konutlarda en fazla 3 yıl kalabilecek ve sürenin sonunda uzatma yapılmayacak. Arnavutköy Baklalı Toplu Konutları'ndaki blokların büyük kısmı tamamlanmış durumda; dron görüntülerinde altyapı ve yol çalışmalarının sürdüğü, proje içinde sosyal alanlar, yeşil alanlar, cami ve okul gibi donatılar bulunduğu gözlemlendi.

Kimler başvurabilir ve piyasa etkisi:

Başvuracaklarda aranan başlıca şartlar arasında başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış T.C. vatandaşı olması, İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etmesi ve hane halkı aylık net gelirinin 100.000 TL'yi aşmaması bulunuyor. Ayrıca başvuru sahibinin veya eşinin adına bağımsız konut bulunmaması ve son 5 yıl içinde bağımsız konut alım-satımı yapılmamış olması gerekiyor. Genel kural olarak evlilik şartı aranırken, 65 yaşını dolduran başvuru sahipleri bu şarttan muaf tutuluyor.

Bölge piyasasını değerlendiren gayrimenkul danışmanı Enescan Demir, Baklalı Toplu Konutları'nda toplamda yaklaşık 3.750 bağımsız bölüm bulunduğunu, projenin yüzde 90'a yakın kısmının tamamlandığını ve altyapı ile sosyal donatılarının projede yer aldığını belirtti. Demir, TOKİ'nin açıkladığı tahsis bedelleriyle mevcut piyasa kiralarını karşılaştırarak, bölgede benzer dairelerin şu an için 25.000-40.000 TL arasında kiralandığına dikkat çekti.

Demir, projenin devam etmesi halinde bölgedeki kira fiyatları üzerinde etkisinin olabileceğini ancak bunun kısa vadede belirgin bir düşüşe yol açmayacağını ifade etti: 'Projenin diğer etaplarla devam etmesi durumunda kiralar ilerleyen dönemde daha da azalabilir.'

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek ve ilk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun teslim sürecinin Ekim ayında başlaması planlanıyor.

İSTANBUL'DA TOKİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SOSYAL KONUT TAHSİS PROJESİ KAPSAMINDA İLK ETAPTA KİRALANACAK BİN 71 KONUT İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.