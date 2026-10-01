Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,4632 -0,15%
Bist 12.330,79 +3,21%
Altın Gram 6.640,49 +0,62%
EUR/USD 1,1291 -0,38%
Brent Petrol 100,12 +2,13%
--°

Arnavutköy’de moloz yola saçıldı: hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi; kasa molozları iki otomobile zarar verdi, sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Arnavutköy’de moloz yola saçıldı: hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy’de seyir halindeki bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yola saçıldı ve yoldan geçen araçlara zarar verdi.

Kaza anı ve zararlar:

Olayda, kamyonun kasasındaki molozların önüne düştüğü iki otomobilde hasar oluştu. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, araçlardaki yolcularla ilgili ek bilgi henüz paylaşılmadı. Görgü tanıkları kazanın ardından bölgeye gelen ekiplerin müdahalesine tanıklık etti.

Trafikte oluşan etkiler:

Bölgedeki enkaz temizliği ve güvenlik çalışmaları nedeniyle çevrede yoğun trafik oluştu. Yetkililer olay yerinde önlemler alıp yolu kontrol altına aldı; çalışmalar devam ederken sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Kamyon sürücüsünün yaralandığı ve enkazın yola saçıldığı bildirilmiştir.

Arnavutköy&#039;de seyir halindeki hafriyat kamyonu böyle devrildi

Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu böyle devrildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmurun ardından Çatak’ta evin üzerine kaya düüştü
images

Görele'de başkanlık seçimini Danıştay kararı belirleyecek
images

Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunla...
images

Atakent'te halk otobüsü bariyerlere çarptı; dokuz kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Görele'de başkanlık seçimini Danıştay kararı belirleyecek

Sarıkamış'a modern durak: yeni şehirlerarası otobüs terminali hizmette

Bişkek'te türk dünyası diyalogları panelinde işbirliği ve ortak vizyon öne çıktı

Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunlamalar

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı