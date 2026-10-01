Arnavutköy’de moloz yola saçıldı: hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu refüje devrildi

Arnavutköy’de seyir halindeki bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yola saçıldı ve yoldan geçen araçlara zarar verdi.

Kaza anı ve zararlar:

Olayda, kamyonun kasasındaki molozların önüne düştüğü iki otomobilde hasar oluştu. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, araçlardaki yolcularla ilgili ek bilgi henüz paylaşılmadı. Görgü tanıkları kazanın ardından bölgeye gelen ekiplerin müdahalesine tanıklık etti.

Trafikte oluşan etkiler:

Bölgedeki enkaz temizliği ve güvenlik çalışmaları nedeniyle çevrede yoğun trafik oluştu. Yetkililer olay yerinde önlemler alıp yolu kontrol altına aldı; çalışmalar devam ederken sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Kamyon sürücüsünün yaralandığı ve enkazın yola saçıldığı bildirilmiştir.

Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu böyle devrildi