Arnavutköy'de oyun yerine saldırı iddiası: 12 yaşındaki çocuğun sırtında üçüncü derece yanık

İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde 18 Eylül Cuma akşamı gerçekleştiği iddia edilen olayda, 12 yaşındaki B.A.'nın sokakta diğer çocuklar tarafından sırtına kolonya dökülüp ateşe verildiği öne sürüldü. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan çocukta yapılan müdahalede üçüncü derece yanık tespit edildi.

Olayın gelişimi:

Baba Kadir Arslan, olayı anlatarak çocuklarının kapı önünde oynarken üç sokak öteye götürüldüğünü söyledi. Arslan, bir çocuğun B.A.'yı tuttuğunu, bir diğerinin sırtına kolonya döktüğünü ve ilk denemede yanmanın gerçekleşmediğini, ikinci denemede ise kıyafetlerin tutuştuğunu aktardı. Saldırı sonrası çocuğun kendini söndürmek için arabaya yaslandığını, naylon tişörtün sırtına yapıştığını belirten Arslan, çocukların eve götürülüp ailelere olayın 'kaydıraktan düştü' şeklinde anlatıldığını anlattı. Yaralının tekrar durumu anlatması üzerine saldırgan çocukların kaçtığı belirtildi; iddia edilen faillerden birinin 12, diğerinin 13 yaşında olduğu kaydedildi.

Sağlık durumu ve adli süreç:

Hastanede yaklaşık 25 gün tedavi gören B.A., taburcu edildikten sonra ağrılarının artması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı ve burada bilinç kaybı yaşadığı bildirildi. Aile olayla ilgili emniyete başvurdu ve şikayetçi oldu. Emniyet ekipleri ifadeleri aldıktan sonra iddia edilen çocukları aileleriyle teslim aldı; birine kelepçe takıldığı ve tedbir amaçlı ev hapsi uygulandığı, diğerinin yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldığı ifade edildi. Soruşturma sürüyor.

Baba Kadir Arslan, adaletin sağlanmasını talep ederek şikayetinin takipçisi olacağını, Adalet Bakanlığı ile iletişime geçtiğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Aile, adli süreçten gelecek kararı bekliyor.

DİĞER ÇOCUKLAR TARAFINDAN SIRTINA KOLONYA DÖKÜLÜP YAKILAN ÇOCUKTA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ.