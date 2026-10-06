Arnavutköy'de restoranda alevler ve yoğun duman paniğe yol açtı

olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Yangın, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Abdül Ezel Paşa Caddesi üzerindeki bir restoranda başladı. İşletme kaynaklı olduğu değerlendirilen alevler kısa sürede büyürken, çıkan yoğun duman binanın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Dumanın hızla yayıldığı alanda bulunan müşteriler ve çalışanlar, dışarı çıkmakta güçlük çekti; bu kişiler yangın söndürme ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla binadan tahliye edildi.

müdahale ve tahliye:

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun duman ve alevlere karşı müdahale başlattı. Ekiplerin çalışması ve yapılan söndürme işlemleri sonucu yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Olay sırasında yaralanma bilgisi paylaşılmadı; içerideki kişilerin hepsi kendi çabalarıyla dışarı çıktı ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Müdahale sırasında çevredeki vatandaşlarda panik yaşanırken, bazı görgü tanıkları cep telefonlarıyla olay anını kaydetti.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda restoranda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı ve görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki görüntüler değerlendirmeye alınıyor. Soruşturma sürüyor.

Olay, bölgedeki vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerle sosyal medyada da yankı buldu; videolarda dumanın yoğunluğu ve tahliye anları dikkat çekiyor.

ARNAVUTKÖY’DE, BİR RESTORANDA HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU. YOĞUN DUMAN İÇİNDE MAHSUR KALANLAR, KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTI.