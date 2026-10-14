Arnavutköy'de sağanağa karşı 300 kişilik seferberlik 80 araçla 7/24 müdahale

İstanbul'daki şiddetli sağanak yağışların ardından Arnavutköy Belediyesi, olası su baskınlarına karşı önlemlerini hızla devreye soktu. Belediyeye bağlı 300 personel ve 80 araç sahada görevlendirildi; çalışmaların kesintisiz devam ettiği, müdahalelerin 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü bildirildi. Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden ilçe genelindeki kameralarla riskli noktalar anlık izleniyor, gelen ihbarlara göre ekipler yönlendiriliyor.

afet koordinasyon merkezi'nden anlık takip:

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Afet Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları takip etti. Kameralardan izlenen riskli bölgeler ve çağrı merkezine gelen talepler anında değerlendiriliyor; ekipler, sorumluluk alanı sorgulanmaksızın müdahale ediyor. Candaroğlu, merkezde yaptığı açıklamada, "Koordinasyon Acil Durum Merkezimizdeyiz. Ekiplerimizle, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle ilçemizde su baskınına sebebiyet verebilecek alanların tamamını kontrol ediyoruz, takip ediyoruz" dedi.

Başkan, kesintisiz devam eden yağışın ardından çağrı merkezine ulaşan şikâyet sayısının sınırlı kaldığını belirterek, "Bugün kesintisiz 14 saatlik yağmur sonrasında çağrı merkezlerimize gelen su baskını ve vatandaş şikâyetlerine baktığımızda sayının çok azaldığını görüyoruz. Şu saat itibarıyla yaklaşık 16 şikâyet almışız" ifadelerini kullandı.

önleyici çalışmalar ve kurum çağrısı:

Belediye ekipleri yağmur suyu mazgallarında temizlik, su tahliye çalışmaları ve taşkın riski bulunan bölgelerde önleyici müdahaleler gerçekleştirdi. Candaroğlu, su baskınlarının büyük bölümünün atık su hatlarındaki geri tepmelerden kaynaklandığını vurguladı ve vatandaşlara uyarıda bulundu: "Başta çatılarındaki yağmur giderlerini, çatı giderlerini atık su kanallarına bağlamasınlar." Yağmur suyunun uygun şekilde yola veya bahçedeki tahliye alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Candaroğlu ayrıca İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve DSİ gibi kurumlarla düzenli bakım çağrısını yineledi. Geçmiş yıllarda yaşanan dere taşkınları ve vatandaş mağduriyetlerinin tekrarlanmaması için derelerden atık su hatlarına kadar düzenli temizlik ve bakımın önemine dikkat çekti.

Arnavutköy Belediyesi'nin sahadaki müdahaleleri mazgal kontrolleri, su tahliye çalışmaları ve anlık kamera izlemesiyle devam ediyor. Afet Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yönlendirilen ekipler, vatandaşların ihbarlarına müdahale ederek olası mağduriyetleri en aza indirmeyi hedefliyor; çalışmalar halen 7/24 ve 300 personel, 80 araç kapasitesiyle sürdürülüyor.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, 300 PERSONEL VE 80 ARAÇLA İLÇEDE 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.