Dolar 49,3850 +0,03%
Euro 55,1044 -0,28%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,97 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Arnavutköy'de sağanakta beş aracın karıştığı zincirleme kaza

Arnavutköy'de sağanakta iki ticari taksiyle üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de sağanakta beş aracın karıştığı zincirleme kaza

kaza detayları

İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde, Taşoluk Metro İstasyonu önünde şiddetli sağanak yağış sırasında bir trafik kazası meydana geldi. Olayda iki ticari taksi, seyir halindeki bir otomobil ve yol kenarında park halindeki iki otomobilin karıştığı, toplam 5 aracın zarar gördüğü bildirildi.

Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, yoldaki görüş koşulları ve ıslak zemin kazanın etkisini artırdı. Olay yerinde trafik akışı polis ekiplerinin güvenlik önlemleriyle kontrollü şekilde sağlandı.

müdahale ve yaralıların kurtarılması:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek sıkıştıkları yerlerden çıkardı. Müdahale sonucu 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

mahalle muhtarının çağrısı:

Olay yerinde konuşan mahalle muhtarı Mustafa Keleş, Atatürk Caddesi'nde sürücülerin yüksek hızla ilerlediğini ve bölgedeki trafik düzeninin yetersiz olduğunu belirtti. Keleş, "Muhtarlığın önünden 100 kilometrenin üzerinde hızla geçiyorlar. Yaya geçidine bizim trafik ışığı koydurmamız gerekiyor. Buraya kasis yapamayacağımız için trafik lambası şart" diyerek yetkililerden önlem talep etti.

Muhtar ayrıca bölgedeki park sorununa dikkat çekti: "Burada çift sıra park oluyor, önlem alınmalı. Bugün şiddetli yağış da var. Araç kontrolünü kaybediyor, park halindeki araçlara çarpıyor." Keleş, kazanın tekrarlanmaması için trafik lambası ve park düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden gelecek açıklama ve polis soruşturmasının sonuçları bekleniyor. Bölge sakinleri, benzer kazaların önlenmesi için kısa sürede somut adımlar atılmasını istiyor.

İSTANBUL&#039;DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ARNAVUTKÖY&#039;DE İKİ TİCARİ TAKSİ, İKİ PARK...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ARNAVUTKÖY'DE İKİ TİCARİ TAKSİ, İKİ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL VE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Nakkaş deresinde taşkın: site bahçesi ve otoparkı su altında kaldı
images

Kayseri'de aranan zanlı 14 yıl 3 ay 14 günlük hapis cezasıyla tutuklandı
images

Kontrolden çıkan otomobil tramvay durağına girince muhtemel facianın önüne geçil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Nakkaş deresinde taşkın: site bahçesi ve otoparkı su altında kaldı

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti