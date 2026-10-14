Arnavutköy'de sağanakta beş aracın karıştığı zincirleme kaza

kaza detayları

İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde, Taşoluk Metro İstasyonu önünde şiddetli sağanak yağış sırasında bir trafik kazası meydana geldi. Olayda iki ticari taksi, seyir halindeki bir otomobil ve yol kenarında park halindeki iki otomobilin karıştığı, toplam 5 aracın zarar gördüğü bildirildi.

Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, yoldaki görüş koşulları ve ıslak zemin kazanın etkisini artırdı. Olay yerinde trafik akışı polis ekiplerinin güvenlik önlemleriyle kontrollü şekilde sağlandı.

müdahale ve yaralıların kurtarılması:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek sıkıştıkları yerlerden çıkardı. Müdahale sonucu 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.

mahalle muhtarının çağrısı:

Olay yerinde konuşan mahalle muhtarı Mustafa Keleş, Atatürk Caddesi'nde sürücülerin yüksek hızla ilerlediğini ve bölgedeki trafik düzeninin yetersiz olduğunu belirtti. Keleş, "Muhtarlığın önünden 100 kilometrenin üzerinde hızla geçiyorlar. Yaya geçidine bizim trafik ışığı koydurmamız gerekiyor. Buraya kasis yapamayacağımız için trafik lambası şart" diyerek yetkililerden önlem talep etti.

Muhtar ayrıca bölgedeki park sorununa dikkat çekti: "Burada çift sıra park oluyor, önlem alınmalı. Bugün şiddetli yağış da var. Araç kontrolünü kaybediyor, park halindeki araçlara çarpıyor." Keleş, kazanın tekrarlanmaması için trafik lambası ve park düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililerden gelecek açıklama ve polis soruşturmasının sonuçları bekleniyor. Bölge sakinleri, benzer kazaların önlenmesi için kısa sürede somut adımlar atılmasını istiyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ARNAVUTKÖY'DE İKİ TİCARİ TAKSİ, İKİ PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL VE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.