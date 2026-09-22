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Arnavutköy'de yağışta kontrol kaybı sonucu kamyon devrildi, iki sürücü yaralandı

Arnavutköy-Habipler yolunda yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, aynı yöndeki hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de yağışta kontrol kaybı sonucu kamyon devrildi, iki sürücü yaralandı

Olay

İstanbul Arnavutköy ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle saat 12.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Hanifi Göktepe idaresindeki 33 ASY 221 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yan yatarak yola devrildi.

Kaza anı:

Devrilen kamyona aynı yönde seyir halinde olan Hakim Teski yönetimindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralandı. Hafriyat kamyonu sürücüsünün kazayı hafif yaralı atlattığı, diğer sürücünün ise araç içinde sıkıştığı bildirildi. Araç içerisindeki yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu ve bulunduğu yerden çıkarılmasına destek verdiler.

Müdahale ve trafik:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrasında yaralılara sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza nedeniyle Arnavutköy-Habipler istikameti ile ilgili yolun bir bölümü kapandı, bu durum yol üzerinde araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşımın normal akışına dönmesi sağlanmaya çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza nedeni olarak yağışlı hava koşullarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi öne çıkarıldı.

İSTANBUL&#039;UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVADA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON, ÖNCE BARİYERLERE ÇARPTI ARDINDAN YOLA DEVRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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