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Arnavutköy'de yağışta kontrolden çıkan kamyon devrildi, arkadan çarpan hafriyat kamyonu iki kişiyi yaraladı

Arnavutköy-Habipler yolunda yağışta kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarpıp devrildi; arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı, iki sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de yağışta kontrolden çıkan kamyon devrildi, arkadan çarpan hafriyat kamyonu iki kişiyi yaraladı

Arnavutköy'de zincirleme kaza: araç devrildi, ikinci kamyon çarptı

Arnavutköy-Habipler yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, yağışlı hava ve yol şartlarının etkisiyle kontrolden çıkan bir kamyon bariyerlere çarparak yola devrildi. Devrilen araca arkadan gelen hafriyat kamyonunun çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolunda gerçekleşti. Sürücü Mehmet Hanifi Göktepe yönetimindeki 33 ASY 221 plakalı kamyon, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yan yatıp yola devrildi. Aynı istikamette ilerleyen Hakim Teski idaresindeki 34 RFP 574 plakalı hafriyat kamyonu devrilen araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü Hakim Teski kazayı hafif yaralı olarak atlattı; diğer sürücü araç içinde sıkıştı ve ilk müdahale için çevredeki vatandaşlar hızlıca yardıma koştu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgedeki kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını üstlendi.

Trafik ve güvenlik önlemleri:

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikameti ile Habipler yönünde trafik yoğunluğu oluştu; devrilen kamyon ve kazaya karışan hafriyat kamyonu yolun bir bölümünü kapattı ve araç kuyrukları uzadı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi ve sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yetkililerin çalışmasının ardından kara yolu trafiğinin kademeli olarak normale döndürülmesi sağlandı. Olayla ilgili soruşturma ve kaza tespit çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyon devrildi, arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı: 2...

Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyon devrildi, arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı: 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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