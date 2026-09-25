Arnavutköy'de yol ortasında kamyonet alevlere teslim oldu

Sıra dışı bir sabah olayı, İstanbul Arnavutköy sınırları içinde yer alan Karlıbayır Mahallesi Kalıbayırı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki bir kamyonetin kasa bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve alevler kısa sürede büyüyerek aracın büyük bölümünü sardı.

yangının başlangıcı ve yayıldığı bölümler:

Yangın, sabah saatlerinde aracın kasa bölümünde başlayıp çevreye hızla yayıldı. Görgü tanımlarına göre alevler aracın arka kısmından ön bölümlerine sıçradı ve kısa sürede kamyonetin tamamını kaplayarak aracın yol üzerinde adeta alev topuna dönmesine neden oldu. Olayda aracın maddi olarak büyük çapta hasar gördüğü bildirildi.

görüntüler ve başlatılan inceleme:

Yangının alevlendiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin büyük bölümünün alevler içinde kaldığı ve yükselen yoğun dumanın çevreyi kapladığı görülüyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONETİN KASA BÖLÜMÜNDE HENÜZ BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN ALEVLER ARACIN TAMAMINI SARARKEN, KAMYONETİN YOL ÜZERİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLAR VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.