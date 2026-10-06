Arnavutköy'de zincirleme kaza: önü parçalanan otomobil hurda haline geldi, sürücü hafif yaralı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler çıkışı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, iddialara göre Atakan T. idaresindeki 34 ELJ 50 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeki Furkan Aras yönetimindeki 27 BAC 50 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen İBB'ye bağlı İSTAÇ kamyonuna, sürücüsü Edip D. olan 34 MMA 072 plakalı araca arkadan çarptı.

Hasar ve yaralanma durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön bölümü ağır şekilde hasar aldı ve araç kullanılamaz hale gelerek adeta hurda yığınına dönüştü. Otomobilde bulunan sürücü Furkan Aras, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Müdahale ve yol durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, güvenlik önlemleri alındı. Kazanın ardından bölgeden gelen görüntüler çarpışmanın şiddetini ortaya koyarken, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Hasar gören araçların kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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