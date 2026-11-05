Arnavutköy'den öğrencilere ücretsiz dijital sınav desteği

Arnakademi yeni dönem lansmanı yapıldı:

Arnavutköy Belediyesi tarafından LGS ve YKS hazırlığındaki öğrencilere ücretsiz eğitim desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Arnakademi Dijital Eğitim Platformunun yeni dönem lansmanı gerçekleştirildi. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Lansmanda platformun sunduğu hizmetler, geçen yıl elde edilen sonuçlar ve yeni dönem hedefleri paylaşıldı.

Arnakademi'nin sundukları:

Öğrencilere ücretsiz dijital dershane imkânı sağlayan Arnakademi, müfredatı kapsayan içerikleri bir arada sunuyor. Platformda 2 binden fazla ders videosu, uzman eğitmenlerin hazırladığı konu anlatımları, yüz binlerce sorudan oluşan soru bankası, çevrim içi deneme sınavları ve tarama testleri bulunuyor. Öğrenciler sistem üzerinden eksik konularını tespit edebiliyor, akademik gelişimlerini düzenli olarak takip edebiliyor ve Türkiye ile İstanbul genelindeki başarı sıralamalarını görüntüleyebiliyor. Telefon, tablet ve bilgisayarla erişilebilen platform, öğrencilerin istedikleri yer ve zamanda çalışmasına olanak veriyor ve ailelerin eğitim harcamalarını azaltmayı hedefliyor.

Başkanın mesajı ve eğitim hakkı vurgusu:

Programa katılan Başkan Mustafa Candaroğlu, teknolojinin eğitimde yarattığı dönüşüme dikkat çekerek dijital eğitim imkânlarının öğrenci başarısına katkısını anlattı. Candaroğlu, geçen eğitim-öğretim yılında Arnakademi'nin 12 bin öğrencinin LGS ve YKS hazırlık süreçlerine destek olduğunu belirterek platformun tamamen ücretsiz olduğunun altını çizdi. Ailelerin geçmişte dershane ve soru bankalarına ödediği yüksek maliyetlere atıfta bulunan başkan, dijital hizmetle bu yükün hafifletildiğini ifade etti.

Candaroğlu ayrıca eğitim hakkının ayrımcılıktan azade olması gerektiğini vurguladı; öğrencilerin okudukları okul, kimlik veya inançları nedeniyle ötekileştirilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Konuşmasında imam hatip okullarına yönelik saygıyı hatırlatarak 28 Şubat döneminin dayatmacı zihniyetine gönderme yaptı ve gençlere büyük hedefler koymaları çağrısında bulundu. Başkan, belediyenin gençlere yönelik desteklerinin eğitimle sınırlı kalmayacağını ve Arnavutköy Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sınav hazırlığında rehberlik ve hedefler:

Lansman programında eğitim koçu Osman Sarı da öğrencilerle bir araya gelerek sınav hazırlık sürecinde etkili çalışma yöntemleri, motivasyon ve hedef belirleme konularını ele aldı. Buluşmada doğru planlama, zaman yönetimi ve düzenli tekrarın önemi üzerinde duruldu. Geçen yıl 12 bin öğrenciye ulaşan Arnakademi'nin yeni dönemde daha geniş bir kitleye hizmet vermesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, Arnakademi'nin erişilebilirliğini artırmaya ve daha çok öğrencinin platformdan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA CANDAROĞLU, PROGRAMDA KONUŞTU