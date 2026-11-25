Arnavutköy'de kadına yönelik şiddete karşı ortak ses

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yerel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Arnavutköy Kent Konseyi, Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte amacı, şiddetin önlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması olarak tanımlandı.

etkinliğin içeriği ve katılımcılar:

Programa Arnavutköy Kent Konseyi Başkanı Ali Asaf Soylu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altay, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Baybek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Etkinliğin teması olarak belirlenen 'Kadın Bir Emanet, Saygı Bir Sorumluluktur' mesajının, sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

uluslararası dayanışma ve vurgu:

Programda konuşmacılar, yalnızca yerel sorunlara değil, küresel ölçekte kadınların maruz kaldığı hak ihlallerine de dikkat çekti. Gazze başta olmak üzere Filistin ve Doğu Türkistan'daki savaş, baskı ve zulme maruz kalan kadınların yaşadığı acılar özel olarak anıldı. Ali Asaf Soylu, uluslararası boyutun ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, dünyanın neresinde olursa olsun kadınların hayat hakkı, onuru ve özgürlüğünün korunmasının önemine işaret etti.

farkındalık etkinlikleri ve kapanış mesajı:

Etkinlik kapsamında gökyüzüne umut balonları bırakıldı, katılımcılara karanfil dağıtıldı ve renkli boyalarla yapılan el baskısı etkinliğiyle ortak duruş sergilendi. Ahmet Altay konuşmasında, 'Hiçbir kadın kendi evinde, yaşadığı sokakta, çalıştığı iş yerinde korku duymamalı' diyerek şiddetle mücadelenin eğitim, istihdam ve sosyal destek politikalarıyla bütüncül yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayşegül Baybek ise kadınların acılarından çok başarılarının konuşulmasını istediğini belirterek, kadına saygının bir tercih değil herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Program, kadına karşı her türlü şiddet ve haksızlığa karşı yerel ve uluslararası dayanışma çağrısıyla sona erdi ve katılımcılar, kadınların güven içinde yaşayabileceği bir gelecek hedefiyle birlik mesajı verdi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA ARNAVUTKÖY CUMHURİYET MEYDANI'NDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ.