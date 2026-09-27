Aronyanın izinde Konya'da elle hasat ve doğal üretim

Konya'da aronya hasadı başladı

Konya'da alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen aronyada bu yıl hasat dönemi açıldı. Olgunlaşan salkımlar tek tek elle toplanıyor; küçük taneli meyveler, üreticilerin özenli seçimiyle tüketim ve değerlendirme amacıyla hazırlanıyor.

Hasat yöntemi ve üretim:

Tahıl üretiminin yaygın olduğu bölgede farklı bir üretim modeli uygulayan üretici Tahsin Tosun, bahçesinde yeniden hasat mesaisine başladı. Tarlada çalışan ekip, her salkımı olgunluk durumuna göre ayırarak elle topluyor. Üretimde kimyevi gübre ve kimyasal tarımsal ilaç kullanılmadığını belirten Tosun, organomineral adı altında pazarlanan ürünleri de kullanmadıklarını vurguluyor; amaç tamamen doğal yetiştiricilik yapmak ve ürünü doğallığıyla tüketiciye sunmak.

Sağlık iddiaları, saklama ve satış:

Kuzey Amerika kökenli olan aronya, yüksek antioksidan içeriğiyle ön plana çıkıyor. Üreticiye göre aronya, anti diyabet ve anti kanser özellikleriyle bilinen bir meyve; düzenli tüketimin çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğini gösteren araştırmalara işaret ediliyor. Tosun, az miktarda tüketimle günlük antioksidan ihtiyacının karşılanabildiğini ifade ederek, günlük 30-35 gram taze meyve ile vücudun antioksidan ihtiyacının karşılanabildiğini belirtiyor.

Aronya meyveleri derin dondurucuda bir yıl süreyle muhafaza edilebiliyor ve üretici Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyor. Bu sezon için kilogram fiyatı 250 lira olarak belirlendi ve ürün bu fiyat üzerinden müşterilere ulaştırılıyor.

Tarlada çalışan vatandaşlar da elle gerçekleştirilen hasat süreçlerine dikkat çekerek, aronya üretiminin yerel ekonomiye katkı sağladığını belirtiyor. Üreticiler, doğal üretim ve elle seçimin kaliteyi yükselttiğine ve pazarda talep yarattığına dikkat çekiyor.

ARONYADA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI