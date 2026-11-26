operasyonun detayları:

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde kaçak sigara ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir şüphelinin ikametinde adli arama yaptı. Yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atabilecek çok sayıda kaçak tütün ürünü ile silah ve mühimmatın bulunduğu tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada Carl Walther marka 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 24 adet 9 milimetre tabanca mühimmatı ele geçirildi. Kaçak tütün ürünleri arasında toplam 13 bin 200 boş makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilogram paket tütün, 9 paket filtre, 8 paket sigara kutusu, 3 sigara tablası ve 5 sigara basma makinesi bulundu.

şüpheli ve adli süreç:

Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli serbest bırakıldı. Jandarma ekipleri, kaçak tütün ve silah ticaretine karşı denetim ve soruşturmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

KARS’TA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 13 BİN 200 MAKARON VE 5 SİGARA BASMA MAKİNESİ ELE GEÇİRİLDİ(KARS-İHA)