Dolar 48,9613 +0,02%
Euro 55,8708 +0,36%
Bist 12.900,04 +0,09%
Altın Gram 6.825,16 +0,88%
EUR/USD 1,1408 +0,24%
Brent Petrol 98,74 -1,48%
--°

Arpaçay'da muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Belediye Başkanı Zeki Elma, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla hizmet ve talepleri ele aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arpaçay'da muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Arpaçay'da muhtarlarla yüz yüze istişare

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçedeki mahalle ve köylerin önceliklerini değerlendirmek üzere Arpaçay Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Yusuf Baştımar ve ilçe muhtarları tarafından karşılanan heyet, yapılan çalışmalar ve vatandaş talepleri üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaretin odak noktaları:

Ziyarette, yerel hizmetlerin etkinleştirilmesi, vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlara iletilmesi ve altyapı ile sosyal ihtiyaçların önceliklendirilmesi başta olmak üzere bir dizi konu ele alındı. Kaymakam Güvenç, muhtarlık kurumunun devlet ile vatandaş arasındaki köprü işlevini vurgulayarak muhtarların taleplerin doğru kanallara aktarılmasında kilit rol oynadığını belirtti.

Belediye Başkanı Elma ise hizmet sunumunda koordinasyonun önemine dikkat çekti ve muhtarlarla ortak hareket ederek ihtiyaçların hızlı çözümü için iş birliğinin süreceğini ifade etti. Görüş alışverişinde ilçede yürütülen projeler ve planlanan uygulamalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Muhtarların görüşleri ve toplantının sonucu:

Arpaçay Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Baştımar ile ilçe muhtarları, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Muhtarlar, mahalle ve köylerin öncelikli taleplerini aktardı; kaymakamlık ve belediyenin bu taleplerin çözümünde destek vereceği taahhüt edildi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve yapılacak koordinasyon adımlarının belirlenmesiyle sona erdi. Taraflar, vatandaş odaklı hizmetlerin güçlendirilmesi için muhtarlarla düzenli iletişimin süreceğini vurguladı.

ARPAÇAY’DA KAYMAKAM GÜVENÇ VE BAŞKAN ELMA’DAN MUHTARLARA ZİYARET(KARS-İHA)

ARPAÇAY’DA KAYMAKAM GÜVENÇ VE BAŞKAN ELMA’DAN MUHTARLARA ZİYARET(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar...
images

Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı
images

Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali
images

Bilecik'te üç haftadır onarılmayan su patlağı mahalleliyi isyan ettirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çamlık’ta üç etap tamamlandı; Karaova’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına çağrı

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak

Sakarya merkezinde ray dönüşümü hız kazandı: söküm yüzde 70'e ulaştı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı