Arpaçay'ın zirveleri ilk karla beyaza boyandı

Yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı hava ve düşen sıcaklıklar, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar şeklinde kendini gösterdi. Arpaçay ilçesini çevreleyen dağların zirveleri mevsimin ilk karı ile beyaza bürünerek kente kış atmosferini taşıdı.

yüksek rakımlarda beyaz örtü:

Dağ zirvelerinin karla kaplanması, bölgedeki sonbahar manzaralarını değiştirirken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinde ise hava soğumaya devam ediyor; yüksek kesimlerdeki beyaz örtü, kışın yaklaştığının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

vatandaşların gözlemleri:

Mesut Sarıboğa yaptığı açıklamada Arpaçay dağlarına kar yağdığını ve bunun kışın ilk sinyali olduğunu belirtti. Sarıboğa ayrıca halkın sobalarını yakmaya başladığını söyleyerek bölge halkının kış hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini ve sıcaklıkların daha da düşmesinin beklendiğini bildiriyor. Vatandaşlar için özellikle yüksek kesimlere yönelik tedbirlerin önemine vurgu yapılıyor.

Görüntüler, kentin doğal dokusunun kışa hızlı bir geçiş yaptığını gösterirken, yerel yaşam ve ulaşım üzerinde oluşabilecek etkiler için yetkililerde hazırlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

KARS’TA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIRKEN, YÜKSEK KESİMLER MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ