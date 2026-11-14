Arslan Kulaksız suikastına ilişkin firarilerden biri Tatvan'da yakalandı

Operasyonun detayları:

İçişleri Bakanlığı, 27 Temmuz 2015 tarihinde ailesinin yanında şehit edilen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız olayına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, firarilerden birinin ve kendisine yardım eden iki şüphelinin jandarma ile polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlükleri ile müşterek şekilde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, firari şüpheli İ.Y. Bitlis’in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin durumu:

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden birinin doğrudan suikastla ilişkili olduğu, diğer iki kişinin ise firariye yardım ve yataklık ettiği tespit edilerek aynı ilçede gözaltına alındığı belirtildi. Bakanlık, yakalanan üç şüphelinin adli süreç ve sorgulamalarının devam ettiğini bildirdi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bu operasyon, 11 yıllık bir firar sürecinin ardından atılan somut bir adım olarak kayda geçti. Yetkililer, operasyonun planlama ve icrasında emeği geçen birimleri tebrik etti.

Bakanın değerlendirmesi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın üzerinden geçen süreye rağmen devletin hafızasının canlı kaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi, şehitlerin hatırasına ve ailelerin durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Devletimiz unutmaz. Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur.'

Bakanlık açıklamasında ayrıca, operasyonda görev alan jandarma ve emniyet güçlerine teşekkür edildi ve aramaların titizlikle sürdüğü, soruşturmanın adli makamlarla koordineli şekilde devam ettiği kaydedildi.

27 Temmuz 2015 tarihli olayın faillerine yönelik yakalama çalışmalarının sürmesi ve elde edilen bu sonucu, güvenlik güçlerinin uzun soluklu soruşturma ve istihbarat çalışmalarının bir yansıması olarak değerlendiren yetkililer, benzer soruşturmaların kararlılıkla takip edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 11 yıl önce Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden faillerden birinin yakalandığını açıkladı