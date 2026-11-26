Arsuz Karaağaç Mahallesi'nde yol onarımı sürüyor:
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Arsuz ilçesinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların onarımına başladı. Karaağaç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen müdahalede, toplam 1 buçuk kilometrelik güzergahta asfalt yama uygulaması yapılıyor.
çalışmanın kapsamı:
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlatılan çalışmada yol yüzeyindeki bozulmalar tespit edilip gideriliyor. Asfalt serimi öncesinde deforme olan bölümler özel ekipmanlarla kesilerek onarıma hazır hale getiriliyor ve gerekli düzeltmeler tamamlandıktan sonra yeni kaplama uygulanıyor.
kullanılan yöntem ve ekipman:
Operasyonlarda iş verimini artırmak amacıyla 12 asfalt robotu görev alıyor. HBB yetkilileri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol sorunlarını gidermek amacıyla bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.
HBB EKİPLERİ, ARSUZ’DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARDA ASFALT ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİYOR.
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