Arsuz'da 20 dakikada umutlar soldu: ceviz büyüklüğündeki dolu 100 dönüm nar bahçesini vurdu

Arsuz'da dolu ihracatlık narları hedef aldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, meteorolojinin sarı kod uyarısıyla kaydedildi. Madenli, Akçalı ve Gözcüler mahallelerinde görülen ceviz büyüklüğünde dolu ve fırtına, özellikle Akçalı Mahallesi'ndeki 100 dönümlük nar bahçesinde ağır hasara yol açtı. Bahçe, yurt dışına gönderilmek üzere yetiştirilen ürünlerle doluydu; zarar gören nar miktarı tonlarla ifade ediliyor.

Hasarın boyutu ve üreticilerin sözleri:

Bahçede üretici konumunda bulunan Mehmet Yıldırım, yaklaşık 20 dakika boyunca aynı büyüklükte ve yoğunlukta devam eden dolunun ağaçlardaki meyvelere ağır zarar verdiğini aktardı. Yıldırım, "Burası 100 dönüm nar bahçesi. Meyveler yetişmiş durumda. Hatta birkaç gün sonra buranın hasadı yapılacaktı. Maalesef doğal afet hiçbir şey bırakmadı, bu güne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çok kötü yağdı, tarif edilemeyecek şekilde bir dolu yağdı. Şu an meyvelerin tamamı artık meyve suyuna gidecek, başka türlü kullanılmaz. Dolu çok büyüktü, ceviz tanesi kadar vardı ve bayağı da sürdü. Öyle kısa süreli bir geçiş olmadı, en az 20 dakika aynı büyüklükte dolu yağdı. Bazıları döküldü, bazıları parçalandı. Şu an narların yüzde 99’u mahvolmuş durumda. Birkaç gün sonra hasadı yapılacaktı ama artık hasat da yapamayacağız" dedi.

Bir diğer üretici Süleyman Yıldırım ise benzer duyguları dile getirdi: "Buraya çok kötü dolu yağdı. Nar bahçemiz bayağı etkilendi. Bütün narlarımız gitti. 20 dakikada yağan dolu, 1 yıllık emeğimizi yok etti. Birkaç gün sonra hasat edilecekti, yüzümüz gülecekti ama şimdi zarar etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

bölgesel etkiler ve uyarılar:

Sahada gözlemlenen zarar, sadece tek bir bahçeyle sınırlı kalmayıp çevredeki tarım arazilerinde de olumsuz etkiler bıraktı. Meteoroloji uyarıları sonrası kayıpları önlemeye yönelik kısa vadeli müdahaleler sınırlı kaldı; üreticiler hasat öncesi olgunlaşmış meyvelerin büyük bölümünü kaybetti. Yetkililerden veya sigorta kurumlarından yapılacak açıklamalar haberde belirtilmedi. Üreticiler şu an hasatı iptal etmek veya meyveyi farklı işleme yöntemlerine yönlendirmek zorunda kalacaklarını belirtiyor; sahadaki narların büyük kısmı meyve suyu üretimi gibi alternatif kullanımlara yönlendirilecek.

Olay, bölgedeki iklim ve hava olaylarının tarımsal üretim üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, üreticilerin kısa vadeli destek ve tazminat beklentilerini de gündeme taşıdı.

ÇİFTÇİ MEHMET YILDIRIM