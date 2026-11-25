Taramanın ayrıntıları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen ücretsiz sağlık taraması, Arsuz'da vatandaşların yoğun ilgisini çekti. HBB'nin 'Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç' adlı hizmeti kapsamında gerçekleştirilen çalışma, ilçe sakinlerinin sağlık taramalarına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

ölçüm ve bilgilendirme:

Ekipler, vatandaşların tansiyon, kan şekeri ve vücut analiz ölçümlerini yaptı. Ölçümlerin ardından sağlık personeli, bireylerin sonuçlarını değerlendirerek durumları hakkında bilgilendirme yaptı ve gerekli görülen durumlarda düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.

hedef: koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak:

Çalışmada, düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalıkların erken dönemde fark edilmesinin önemi vurgulandı. HBB yetkilileri, ücretsiz taramaların 15 ilçede sürdürülmeye devam ettiğini ve il genelinde bu hizmetin devam edeceğini bildirerek koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

HBB EKİPLERİ, ARSUZ’DA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ SUNDU.