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Arsuz’da iki mahalleye dört derslikli anaokulları kazandırılıyor

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Çetillik ve Gözcüler'de süren 4 derslikli iki anaokulu inşaatlarını inceleyerek projenin eğitim altyapısına katkılarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Arsuz’da iki mahalleye dört derslikli anaokulları kazandırılıyor

Arsuz’da anaokulu inşaatları devam ediyor

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, ilçede yapımı süren iki yeni 4 derslikli anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Çetillik ve Gözcüler mahallelerindeki çalışmaları yerinde ziyaret eden Kaymakam Eroğlu'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz ile firma yetkilileri eşlik etti.

inceleme gezisinin ayrıntıları:

Kaymakam Eroğlu ve beraberindekiler, inşaatların mevcut durumuna ilişkin firma yetkililerinden bilgi aldı. Yapılan görüşmede, iş takvimi doğrultusunda ilerlemenin değerlendirildiği ve ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesine yönelik adımların planlandığı belirtildi. Sürecin projenin hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülmesine vurgu yapıldı.

okul öncesi eğitim kapasitesine katkısı:

Yapımı tamamlandığında iki yeni anaokulunun ilçedeki okul öncesi eğitim kapasitesini artırması ve çocukların eğitim hizmetlerine erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Projenin, özellikle erken eğitim imkanlarının geliştirilmesi açısından bölgenin eğitim altyapısına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

İnceleme sırasında, Kaymakam Eroğlu ilçeye kazandırılan eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekti ve uygulamadaki projelerin Arsuz’un uzun vadeli eğitim hedefleriyle paralel ilerlemesinin sağlanacağını ifade etti. Çalışmaların planlanan takvime uygun olarak tamamlanması halinde, bölgedeki ailelerin okul öncesi eğitim hizmetlerinden daha hızlı yararlanabileceği kaydedildi.

Bu inşaatlar, Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi kapsamında yürütülüyor ve proje tamamlandığında Arsuz'daki erken eğitim altyapısı güçlendirilmiş olacak.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, ÇETİLLİK VE GÖZCÜLER MAHALLELERİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ANAOKULU...

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, ÇETİLLİK VE GÖZCÜLER MAHALLELERİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ANAOKULU İNŞAATLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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