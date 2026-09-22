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Arsuz’da sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce mevkiinde, park halindeki araca çarpan otomobil uçuruma yuvarlandı; sürücü HBB İtfaiye tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arsuz’da sahil kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Kaza yerinde ilk tespitler:

Hatay’ın Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, önündeki park halindeki araca çarpması sonucu kıyıdaki uçurumdan sahil kenarına doğru yuvarlandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı ve araç sahil kısmında durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden HBB İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

HATAY&#039;DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK UÇURUMDAN SAHİL KENARINA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ...

HATAY'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK UÇURUMDAN SAHİL KENARINA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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