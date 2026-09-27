Arsuz'ta 6 bin 846 metrekarelik kapalı spor salonu tamamlanmaya yakın

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülcihan Mahallesi'nde inşa edilen kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu. Yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olan tesiste yürütülen son işlerin yerinde görülmesi amaçlandı.

Projenin son aşaması

İncelemeler sırasında Kaymakam Eroğlu, Arsuz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuzhan Kılınç'tan tesisin mevcut durumu ve devam eden işler hakkında bilgi aldı. Yetkililer, son düzenlemeler ve altyapı çalışmalarıyla birlikte teslim sürecinin yaklaştığını aktardı.

Tesisin kapasitesi ve kullanım hedefleri

Toplam 6 bin 846 metrekare kapalı alana sahip olacak salonun, 1.000 seyirci kapasiteli olarak hizmet vermesi planlanıyor. Tesisin farklı spor branşlarında antrenman, müsabaka ve organizasyonlara ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kaymakam Eroğlu, yatırımın ilçe için önemine vurgu yaparak, salonun tamamlanmasının ardından spor faaliyetleri ve organizasyon kapasitesinin artacağına dikkat çekti. Projenin gençlerin spor yapma olanaklarını genişleteceği ve bölgesel etkinliklere katkı sağlayacağı belirtildi.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, GÜLCİHAN MAHALLESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN KAPALI SPOR SALONU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.