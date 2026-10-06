Arsuz'ta ceviz büyüklüğünde dolu sonrası taşan dere 30 evi etkiledi

Arsuz'ta ceviz büyüklüğünde dolu ve taşan dere

Meteorolojinin sarı kodlu yağış uyarısı verdiği Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan hava koşulları, Madenli ve Gözcüler mahallelerinde ceviz büyüklüğünde dolu ile seyretti. Şiddetli yağış ve fırtına sonrası Madenli Mahallesi’nden geçen dere taşarak sele yol açtı. İlk belirlemelere göre 30 ev ile bazı araçlar zarar gördü. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edilerek temizlik çalışmalarına başladı.

taşkının gelişimi:

Bölgede bir anda bastıran dolu ve hemen ardından gelen yoğun yağış, kısa sürede su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Taşkının özellikle Madenli Mahallesi'nden geçen derede etkili olduğu, suyun sokaklara ve yerleşim alanlarına ulaştığı bildirildi. Olayın hızına dikkat çeken mahalle sakini Süleyman Yılmaz, 'Birden dolu bastırdı. Fırtınanın ardından şiddetli yağış etkili oldu. Her şey 10 dakika içinde oldu ve dere taştı. Evler ve araçlar zarar gördü' diyerek yaşananları özetledi.

yerel değerlendirme ve sonuçlar:

Madenli Mahallesi Muhtarı Gazi Hakimkaya ise 'Yağmurla birlikte dolu yağdı. Çok güzel bereket etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeydi dolu. Zarar gören arazilerimiz ve evlerimiz var' ifadelerini kullandı. Yetkililer, hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü; bölge sakinlerinin zarar gören konut ve araçlar için yetkililerle iletişim halinde olduğunu belirtiyor.

HATAY'IN ARSUZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞAN DERE SELE NEDEN OLURKEN İLK BELİRLEMELERE GÖRE 30 EVİN VE ARAÇLARIN ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ.