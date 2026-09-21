Artova barajı yeniden doldu, bölge halkının yeni buluşma noktası oldu

artova barajında doluluk ve halka açılan alan:

Tokat’ın Artova ilçesinde, son dönemde etkili olan yağışların ardından Artova Barajı yeniden tam doluluğa ulaştı. 1986 yılında hizmete açılan barajın depolama kapasitesi yaklaşık 29 milyon metreküp olarak kayıtlarda yer alıyor. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi, hem tarımsal faaliyetler hem de çevresel dengeler açısından uzun süredir beklenen bir rahatlama sağladı.

tarımsal üretim ve su yönetimi:

Baraj, yaklaşık 3 bin 520 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kritik bir rol oynuyor. Ayrıca taşkınların önlenmesi, bölge ikliminin dengelenmesi ve su ihtiyacının karşılanması gibi çok yönlü işlevleri bulunuyor. 2017 yılından itibaren kapasitesinin altında kalan barajın su seviyesinin yükselmesi, üreticiler için su temini açısından önemli bir avantaj oluşturdu ve tarımsal planlamada rahatlama getirdi.

rekreasyon ve sosyal hayat:

Baraj gölünde oluşan manzara, çevre ilçelerden gelen vatandaşların ilgisini çekti. Sıcak havadan uzaklaşmak isteyen aileler, baraj kıyısındaki ağaçlık alanlarda piknik yaparken bazı ziyaretçiler göl kenarında hatıra fotoğrafı çektirdi. Olta balıkçıları kıyıda vakit geçirirken, baraj kısa sürede sadece su kaynağı değil aynı zamanda dinlenme ve sosyal buluşma mekânı haline geldi. Artova Barajı, tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sıra bölge halkının boş zaman değerlendirmesinde de önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Yıllar sonra tam doluluğa ulaşan Artova Barajı vatandaşların uğrak noktası oldu