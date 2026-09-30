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Artuklu Kızılay'dan hastanedeki çocuklara giyim desteği

Artuklu Kızılay Şubesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklara kıyafet desteği sağlayıp ailelerle dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Artuklu Kızılay'dan hastanedeki çocuklara giyim desteği

Artuklu Kızılay'dan hastanedeki çocuklara destek

Türk Kızılay Derneği Mardin'in Artuklu Şubesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve giyim ihtiyacı bulunan çocuklar için hazırlanan kıyafetleri hastane yönetimine teslim etti. Çalışma, tedavi gören çocukların ve ailelerinin yanında olunması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesini amaçladı.

çalışmanın yürütülüşü:

Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, çalışmanın hastane yönetimiyle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Minik yüreklerimizin yanında olmak, ihtiyaç duydukları anlarda onlara destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi. Teslim edilen paketlerin doğrudan çocuk servisine ulaştırıldığı ifade edildi.

teşekkür ve sürdürülebilir destek:

Arı, desteklerinden dolayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özhan Orhan ve yönetimine teşekkür ederek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Bu tür girişimler, sağlık hizmetleri ortamında sosyal destek ağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor.

TÜRK KIZILAY DERNEĞİ ARTUKLU ŞUBESİ, MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ&#039;NDE TEDAVİ GÖREN...

TÜRK KIZILAY DERNEĞİ ARTUKLU ŞUBESİ, MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA GİYİM DESTEĞİNDE BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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