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Artuklu'da 3 boyutlu diş görüntülemede yeni dönem

Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne kurulan dental tomografi cihazı, çene ve diş tanılarını 3 boyutlu görüntüyle yerinde çözmeyi amaçlıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:39

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Artuklu'da 3 boyutlu diş görüntülemede yeni dönem

Artuklu'da tomografi hizmetiyle tanı süreçleri kısalıyor:

Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hizmete giren dental tomografi cihazı, kentteki kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri arasında ilk defa Artuklu’da sunulan bir imkan olarak öne çıktı. Merkez yöneticileri, cihazın üç boyutlu görüntüleme sağlayarak tanı ve tedavi planlamalarında hata payını azaltacağını ve hasta yönetiminde süreleri kısaltacağını belirtiyor.

Başhekim Muhammet Nurullah Turğut cihazın özellikle cerrahi işlemler, dental implant uygulamaları ve ileri diş hekimliği gerektiren vakalarda daha kesin sonuçlar verdiğini vurguladı. İki boyutlu filmlerde anatomik yapıların tam olarak belirlenemediği durumlarda hastaların sıklıkla başka illere sevk edildiğine dikkat çeken Turğut, Artuklu’da sunulan bu hizmet sayesinde Mardin halkının artık şehir dışına gitmeden ileri görüntülemeye ulaşabileceğini ifade etti.

Kullanım alanları ve hasta faydaları:

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Fatoş Can dental tomografinin çene kemikleri ve dişlerin üç boyutlu incelenmesinde en önemli yöntemlerden biri olduğunu söyledi. Can, cihazın gömülü dişlerin çevre anatomik ilişkileri, kist ve tümör şüphesi taşıyan lezyonların değerlendirilmesi, bölgesel travmalarda fraktür hatlarının izlenmesi ve implant planlamasında kemik yüksekliği ile genişliğinin belirlenmesi gibi birçok endikasyonda kullanılacağını anlattı.

Cihaz ayrıca sinüs ve mandibular kanal gibi kritik anatomik yapıların değerlendirilmesine, karmaşık kök kanal yapılarının anatomisinin incelenmesine ve tedavi güvenliğinin artmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar, doğru endikasyon konulduğunda teknolojinin tanı doğruluğunu yükselterek hasta güvenliğini ve tedavi kalitesini iyileştireceğini belirtti.

Merkez yetkilileri, hizmetin devreye girmesiyle birlikte hem tanı süreçlerinde hem de hasta yönlendirmelerinde verimlilik artışı beklediklerini, ileri görüntüleme gerektiren pek çok vakada artık Diyarbakır gibi illere sevklerin azalacağını kaydetti. Bu gelişme hastaların zaman, maliyet ve erişim açısından avantaj sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Mardin Artuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne kazandırılan dental tomografi cihazı, bölgedeki kamu sağlık hizmetlerinde 3 boyutlu görüntüleme kapasitesini artırarak tanı ve tedavi süreçlerinde daha kesin ve güvenli uygulamalara imkan tanıyor.

MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ&#039;NDE DENTAL TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMETE GİRDİ

MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE DENTAL TOMOGRAFİ CİHAZI HİZMETE GİRDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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