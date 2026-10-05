Artuklu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin üç şüpheli tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildiği öne sürülen Ahmet Acay, iddialara göre darbedildikten bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve burada yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı.

olayın seyri:

Soruşturma dosyasından edinilen bilgiye göre, Acay'ın hastaneye başvuru süreci ve kısa süre sonra hayatını kaybetmesi üzerine emniyet ekipleri derhal çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

soruşturma ve yargı süreci:

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç şüpheli hakkında adli süreç işlemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer delil toplama ve ifade işlemlerini sürdürüyor. Tutuklama kararı, dosyadaki mevcut delil ve savcılığın talebi doğrultusunda alındı.

Haberde adı geçen tüm özel isimler ve yerler yetkili makamların ifade ve kararları doğrultusunda aktarılmıştır. Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturma sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİNDE DARBEDİLDİKTEN BİR GÜN SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN AHMET ACAY'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.