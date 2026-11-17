Artuklu'da araçta arama yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artuklu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Durdurulan araçta yapılan aramada 593 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira ve 2 bin 460 dolar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

operasyon detayları:

Emniyet ekiplerinin saha çalışması sonucunda gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç durduruldu ve arama yapıldı. Ele geçirilen maddeler ile para miktarları kayıt altına alındı, delil niteliği taşıyan unsurlar muhafaza altına alındı ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

emniyetin açıklaması:

Emniyetten yapılan açıklamada, Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız ifadelerine yer verildi.

ARTUKLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 593 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ