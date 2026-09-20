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Artuklu'da reklam panosuna çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Artuklu'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarpan araçta 3 kişi yaralandı, ekipler müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Artuklu'da reklam panosuna çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Artuklu'da reklam panosuna çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç reklam panosuna çarptı. Olayda araçta bulunan üç kişi yaralandı.

kaza ve olay yeri:

Kaza, Savurkapı Mahallesi'nde gerçekleşti. Plakası 34 AZD 112 olan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıkarak reklam panosuna çarptı. Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazıyla ilgili inceleme başlattı.

MARDİN&#039;İN ARTUKLU İLÇESİDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK REKLAM PANOSUNA ÇARPAN...

MARDİN'İN ARTUKLU İLÇESİDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK REKLAM PANOSUNA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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