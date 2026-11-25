Artvin-Borçka karayolunda hasar durumu:

Artvin'de etkili olan şiddetli yağışların ardından, Artvin ile Borçka ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun bazı bölümlerinde yol kenarında kopmalar meydana geldi. Toprağın yumuşaması sonucu oluşan ayrışmalar, kara yolunda potansiyel bir risk unsuru oluşturdu.

Olayı bildiren ihbarların ardından bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede inceleme yaparak etkilenen alanları tespit etti. Yerel trafik akışını tehlikeye atan kopmaların, daha büyük hasara yol açmaması için önlemler alındı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Karayolları ekipleri bölgeye yönlendirildi ve kopmanın görüldüğü alan güvenlik bariyerleri ile çevrelendi. Ekipler, çalışmaları sırasında sürücülerin can ve mal güvenliğini ön planda tutarak alanı izole etti ve trafiği kontrollü hale getirdi.

Müdahale kapsamında riskli zeminlerin tespiti ve gerekli stabilizasyon çalışmalarının planlanması öncelikli adımlar olarak öne çıktı. Ekipler, hasarın büyümesini önlemek için kısa vadeli güvenlik uygulamalarını devreye soktu.

Sürücülere uyarı ve yol durumu:

Bölgede devam eden çalışmalar süresince sürücülerin işaret ve uyarılara uyması, hızlarını düşürmeleri ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem taşıyor. Yetkililer, ekiplerin tamamlayacağı güvenlik düzenlemeleri sonrası trafik akışının normale döneceğini belirtiyor.

Gelişmeler ve yol durumu hakkında yetkili kurumlardan gelecek bilgilere göre ek önlemler alınacak; vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri önem arz ediyor.

ARTVİN'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDENİYLE KARA YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ