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Artvin'de apiturizm rotaları için Şavşat Maden köyünde saha çalışması

ApiTURroute projesiyle Artvin Valiliği ve DOKA desteğinde Şavşat Maden köyünde apiturizm potansiyeli yerinde incelenip yeni rotalar planlandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Artvin'de apiturizm rotaları için Şavşat Maden köyünde saha çalışması

Artvin'de apiturizm rotaları için saha çalışması

Artvin Valiliği tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Artvin’de Apiturizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması ve Yeni Apiturizm Rotalarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında, Şavşat ilçesine bağlı Maden köyünde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. Projenin amacı, bölgedeki arıcılık ve bal turizmi potansiyelini somut rotalara dönüştürmek ve yerel ekonomiye katkı sağlamak olarak belirlendi.

Saha incelemeleri ve katılımcılar:

Saha çalışmasında proje koordinatörleri Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Mustafa Ertekin ile birlikte Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş ve bir heyet yer aldı. Heyet, doğası ve doğal yaşamıyla bilinen Maden köyünde arıcılığa ilişkin alanları, mevcut altyapıyı ve turizme açılabilecek güzergâhları yerinde inceleyerek köyün apiturizm açısından taşıdığı potansiyeli masaya yatırdı.

Değerlendirme ve rota geliştirme hedefleri:

Yapılan incelemelerde, bölgenin doğal çeşitliliği ve geleneksel arıcılık uygulamalarının apiturizm için önemli avantajlar sunduğu tespit edildi. Heyet, saha gözlemleri üzerinden yeni apiturizm rotalarının tasarlanması ve mevcut üretim ile turizm aktivitelerinin entegrasyonuna yönelik çalışmaların değerlendirilmesine odaklandı. Çalışmanın çıktılarının proje planına dahil edilerek sonraki aşamalarda uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Proje, yerel paydaşlarla iş birliğini güçlendirerek Maden köyü başta olmak üzere Artvin genelinde arı ve bal temalı deneyimlerin turizm altyapısına dâhil edilmesini amaçlıyor. Bu sayede hem arıcılık faaliyetlerinin görünürlüğünün artması hem de kırsal turizmin çeşitlendirilmesi bekleniyor.

ARTVİN&#039;DE APİTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE YENİ ROTALARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA...

ARTVİN'DE APİTURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE YENİ ROTALARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, DOĞASI VE DOĞAL YAŞAMIYLA ÜNLÜ ŞAVŞAT'IN MADEN KÖYÜNDE İNCELEMELER YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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