Artvin'de iki katlı evin altından fışkıran su her yağmurda tedirginlik yaratıyor

Artvin Kemalpaşa'da evin altından su çıkışı sürüyor:

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyünde yaşayan Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşlerin yaklaşık 35 yıllık iki katlı evinin altından, sekiz aydır aralıklı olarak su çıkıyor. İlk belirtiyi gece saatlerinde güçlü bir su sesiyle duyan aile, evin alt katında yaklaşık 1,5 metre su biriktiğini gördüklerini anlatıyor. O günden beri her yağmur sonrası aynı tablo tekrar ediyor ve zemin kat suyla doluyor.

ilk gece ve tahliye yöntemi:

Evin ilk dolduğu geceden sonra kardeşler, beton zeminde 9 ayrı noktada delik açıp oluşturdukları kanallarla birikeni dışarı tahliye etmeye çalıştı. Mevlüt Yılmaz, 'Gece amcam seslendi. Kalktığımızda evin altında 1,5 metre su vardı. Evi 9 yerden delip suyu tahliye ettik' diyerek o anki çaresizliği anlattı. Yağmur sonrasında evin içindeki aşırı su sesi nedeniyle geceleri evde oturamadıklarını, yağmur başladığında evden korkup çıktıklarını ifade ediyorlar.

kaynak belirsizliği ve yetkili inceleme:

Kardeşlerin aktardığına göre su, zaman zaman evin arkasından geçen dereyle bağlantılı olabileceği ihtimaliyle birlikte yeraltı kaynağından da gelebilir; ancak kesin kaynak henüz belirlenemedi. Aile, suyun binanın temeline zarar vermesinden ve yapısal güvenlikten endişe ediyor. Bu nedenle Artvin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ev ve çevresinde inceleme yaptı. Yetkililerden kaynak tespiti ve kalıcı çözüm talebi olan aile, sorunun netleşmesini ve gerekli müdahalenin yapılmasını bekliyor.

Yaşar Yılmaz, 'Yağmur yağdığında evimizin içi doluyor. Korkup evden çıkıyoruz. Su iki üç gün sonra kesiliyor' sözleriyle yaşadıkları düzensiz ve geçici tahliye sürecini özetliyor. Aile, kalıcı bir müdahale ile hem günlük yaşamın normale dönmesini hem de olası yapısal hasarın önlenmesini istiyor.

ARTVİN’İN KEMALPAŞA İLÇESİNDE İKİ KATLI EVLERİNİN ALTINDAN 8 AYDIR SU ÇIKAN YILMAZ KARDEŞLER, HER YAĞMURDA ZEMİN KATI DOLDURAN SUYU AÇTIKLARI 9 DELİKTEN TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR.