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Artvin'de sağanak yamaçları çöktürdü, kent merkezinde sokaklar selle doldu

Artvin'de etkili sağanak Zeytinlik Tüneli çıkışında heyelana yol açtı; Artvin-Yusufeli yolu kapandı, kent merkezinde sokaklar selle doldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Artvin'de sağanak yamaçları çöktürdü, kent merkezinde sokaklar selle doldu

Artvin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Artvin'de akşam saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde heyelanlar ve su baskınlarına neden oldu. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yolları kapatırken, kent merkezinde yükselen su seviyeleri sokak ve iş yerlerinde hasara yol açtı.

Ulaşıma kapanan karayolu:

Sağanak sonucunda Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde, Zeytinlik Tüneli çıkışında büyük bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayolunu ulaşıma kapatırken, tünelden çıkan bazı araçlar kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelanda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Bölgedeki jandarma ekipleri ise ikinci bir heyelan riskine karşı güvenlik önlemleri alarak trafiği ve bölgeyi kontrol altına aldı.

Kent merkezinde sel ve görüntüler:

Kent merkezinde etkili olan yağış cadde ve sokakların kısa sürede suyla dolmasına yol açtı. Esnafa ait kova ve saklama kapları gibi eşyalar sel sularına kapılarak cadde boyunca sürüklendi; ortaya çıkan görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olaylarda olası yeni risklere karşı yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve gerekli trafik uyarıları yapıldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları ile güvenlik önlemleri sürüyor.

ARTVİN’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HEYELAN VE SU BASKINLARINA NEDEN OLURKEN, ARTVİN-YUSUFELİ...

ARTVİN’DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HEYELAN VE SU BASKINLARINA NEDEN OLURKEN, ARTVİN-YUSUFELİ KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI, KENT MERKEZİNDE ESNAFA AİT KOVA VE SAKLAMA KAPLARI SEL SULARIYLA CADDE BOYUNCA SÜRÜKLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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