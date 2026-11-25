Artvin'de Soğanlı Tüneli önünde yamaçtan kopan kayalar araca zarar verdi

Artvin-Ardanuç kara yolunda iki gündür etkili olan yağışların ardından Soğanlı Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Olayın gelişimi:

Yola düşen kaya parçalarının Ardanuç yönünde seyreden bir araca isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yola düşen kayaları kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

ARTVİN-ARDANUÇ KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN HEYELANDA YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇALARI, SEYİR HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ. ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞURKEN SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ YARA ALMADAN KURTULDU.