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Artvin'de tır parkında artçı heyelanlar kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı

Artvin'in Hopa'daki Esenkıyı Tır Parkı'nda sabah meydana gelen heyelanda bir kişi yaşamını yitirdi, 8 tır hasar gördü; artçı heyelanlar devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Artvin'de tır parkında artçı heyelanlar kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı

Artvin'de Esenkıyı tır parkında heyelan:

Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde bu sabah yamaçtan kopan kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olay, bölge sakinleri ve parktaki sürücüler tarafından sabah saatlerinde fark edildi.

Kazanın boyutu ve araçlarda oluşan zararlar:

Yamaçtan kopan büyük kaya parçalarının saat 06.00 sıralarında araçların üzerine düştüğü bildirildi. Olayda araçlarda ciddi hasar oluşurken bir tanker yan yatmış durumda. İlk belirlemelere göre 8 tır hasar aldı; hasar gören tırlar, bölgedeki risk ve devam eden hareketlenmeler nedeniyle henüz kaldırılmadı.

Kurtarma çalışmaları ve can kaybı:

Bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, kendi aracını kurtardıktan sonra arkadaşlarına yardım etmek için geri dönen Kasım Topaloğlu (45), gelen ikinci heyelanda başına isabet eden kayalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Artçı heyelanlar ve operasyonun seyri:

Bölgede artçı heyelanların devam ettiği bildiriliyor; bu durum hem zarar gören araçların bölgeden kaldırılmasını hem de kurtarma ve güvenlik çalışmalarını güçleştiriyor. Yetkili ekipler, tehlike devam ettiği sürece bölgeye giriş-çıkışları kısıtlarken, sahadaki çalışmalar risk değerlendirmesi ve güvenlik önlemleriyle yürütülüyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE BU SABAH ESENKIYI TIR PARKI&#039;NDA YAŞANAN HEYELANIN ARDINDAN BÖLGEDE ARTÇI...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE BU SABAH ESENKIYI TIR PARKI'NDA YAŞANAN HEYELANIN ARDINDAN BÖLGEDE ARTÇI HEYELANLAR DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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