Artvin'de yılda sınırlı miktarda elde edilen nadir yeşil balın kilosu 60 bin TL

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ile 2.800 rakımlı Aksu Yaylası'nda üretilen ve alışılmış ballardan farklı olarak açık ve koyu yeşil tonlarında görülen yeşil bal, renginin yanı sıra kilogram fiyatıyla da dikkat çekiyor. Bölgedeki zengin bitki örtüsünden elde edilen bu bal, her yıl sınırlı miktarda ortaya çıkıyor ve hem Türkiye'den hem de yurt dışından talep görüyor.

üretim ve ayıklama süreci:

Yeşil bal, üretimi ve sağımı itibarıyla diğer ballardan ayrılıyor. Arıcılar bal sağımını genellikle eylül ayında yapıyor ve çoğu üreticiden 10-15 gün daha geç biçimde çerçeveleri kovandan çıkarıyor. Çerçeveler tek tek inceleniyor; yeşil renkli bölümler diğer kısımlardan ayrılarak saf halde toplanıyor. Bu zahmetli ayıklama nedeniyle yıllık üretim miktarı değişkenlik gösteriyor, bazen 5 kilogram, bazen 10 kilogram, nadiren de 3 kilogram seviyelerine düşüyor.

Zekeriya köyünde 25 yıldır arıcılık yapan Ahmet Pehlivan, bu balın eskiden yörede görüldüğünü ancak kokusu, rengi ve görünüşü farklı olduğu için tüketilmediğini aktarıyor: 'Bizim dedelerimiz, amcalarımız bu balı daha önce de görürdü ancak bilindik ballardan tamamen farklı olduğu için tüketmekten çekiniyorduk.'

bilimsel analiz ve uluslararası ilgi:

Yeşil balın değer kazanmasında 2017'de yapılan bilimsel analizlerin etkisi büyük oldu. Pehlivan, '2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Sevgi hocamızla karşılaştık. Kendisi bize bu ballardan göndermemizi istedi, yaptığı analizlerin ardından kaliteli ve ender rastlanan bir bal olduğunu söyledi' diyor. Analiz sonrası yöre arıcıları balı tüketmeye ve pazarlamaya başladı.

Üretimin sınırlı olması ve renginin nadirliği nedeniyle bu balın kilogram fiyatı 60 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Talebin yüksek olması, arıcıların müşterilerini aylar öncesinden sıraya almasına neden oluyor; isim ve telefon notu alınarak talepler kayıt altına alınıyor ve stok oluştuğunda alıcılar haberdar ediliyor. Pehlivan, bazen müşterilere 'bu sene gönderemeyebiliriz' demek zorunda kaldıklarını ve bir sonraki ürün sezonunda sıra gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını söylüyor.

Yeşil bal yalnızca Türkiye'den ilgi görmüyor. Fransa'dan bir şarküteriye gönderilen örnekten sonra alıcıların daha önce tüketip sattıkları ballardan farklı olduğunu belirtmeleri, yabancı alıcıların dikkatini çektiğini gösteriyor. Almanya, Arap ülkeleri ve başka ülkelerden sosyal medya üzerinden gelen mesajlarla talep artarken, dil bariyeri gibi nedenlerle iletişimde güçlük yaşandığı belirtiliyor. Bölge arıcıları fotoğraf taleplerine yanıt vererek hem merakı hem de satış taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Ardanuç'un yüksek yaylalarında, emek yoğun bir el işçiliğiyle üretilen bu yeşil bal, nadir bulunurluğu, kendine has rengi ve yüksek fiyatıyla piyasada özel bir yer edindi. Ancak üretim kısıtlılığı ve üretim sürecinin zahmeti nedeniyle önümüzdeki yıllarda da miktarın sınırlı kalması bekleniyor.

ARTVİN'İN ARDANUÇ İLÇESİNDE YILDA 5 İLA 10 KİLOGRAM ARASINDA ELDE EDİLEN YEŞİL BAL, KİLOSU 60 BİN TL'DEN SATILIYOR.