Arzu Acunsöz'ün ölümü: mahkemenin tutuksuz kararına aileden tepki

Denizli'de yaşanan kaza ve ardından gelen karar

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde 24 Ağustos 2026'da meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Arzu Acunsöz (32) trafik kazasında ağır yaralandı. Özel bir hastanede insan kaynakları uzmanı olarak görev yapan Acunsöz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan sürücü Y.Z. (19) hakkında Cumhuriyet savcılığı "taksirle öldürme" suçundan tutuklama talebiyle dava açtı.

Görüntüler ve kaza tespit tutanağı:

Olay yerinde bulunan güvenlik kameraları ile belediye otobüsünün iç kamerası kayıtlarına göre, Acunsöz yolun orta refüjünde yaklaşık 5 saniye bekleyerek soldan gelen trafiği inceledi. Bu sırada sağ şeritte ilerleyen otobüsün yanından geçen sol şeritteki otomobilin Acunsöz'e çarpması sonucu kaza gerçekleşti. Trafik ekiplerinin düzenlediği kaza tespit tutanağında, sürücü Y.Z.’nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-A maddesi kapsamında "şerit izleme ve değiştirme kuralına riayet etmemek" nedeniyle kazanın oluşumunda tam kusurlu olduğu kaydedildi. Aynı tutanakta yaya Acunsöz'e herhangi bir kusur atfedilmediği belirtildi.

Şüphelinin beyanı ve müdafiinin savunması:

Gözaltına alınan ve ifadesi alınan Y.Z., olay günü yaklaşık 40 km/saat hızla seyrettiğini, yayanın aniden yola çıktığını fark eder etmez direksiyonu kırıp fren yaptığını ancak çarpmayı önleyemediğini savundu. Şüphelinin müdafileri ise, yerde yakın mesafede bulunan yaya geçidinin kullanılmadığını ve kazaya ilişkin kamera açısına giren belediye otobüsünün duraklama noktasında durmadığını belirterek kusur dağılımına itiraz etti.

Hakimlik kararı ve uygulanan adli kontrol tedbirleri:

Savcılığın tutuklama talebi üzerine dosya, 25 Ağustos 2026'da Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik kararında, şüphelinin üzerine suç isnadı yönünden kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu ve tutuklama sebeplerinin var olduğu tespit edildi; ancak kararın gerekçesinde "tutuklama tedbiriyle elde edilecek yararın adli kontrol hükümleriyle de sağlanabileceği" belirtilerek tutuklama talebi reddedildi. Mahkeme, şüpheli hakkında her hafta pazar günü kolluk birimine bizzat imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde iki adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Aile tepkisi ve izlenecek hukuk yolu:

Acılı aile ve yakınları, mahkemenin tutuksuz yargılama kararına tepki gösterdi. Ailenin avukatı Tuğba Poyraz, yaptığı açıklamada, "Her şeyin kamera kayıtları ve polis tutanakları ile açıkça ortada olduğu bir olayda kızımızın ölümüne sebep olan kişinin serbest bırakılması hiçbir vicdanın kabul edebileceği bir karar değildir" ifadelerini kullandı. Poyraz, ailenin adalet arayışını sürdüreceğini ve devlet yetkililerinden konuyla ilgilenmelerini talep ettiklerini belirtti.

Dosya, uygulanan adli kontrol tedbirleri ve toplanan delillere göre ceza sürecine devam edecek. Aile, mahkeme kararına itiraz etme ve yargı yoluyla hakkını arama kararlılığını sürdürüyor.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ARZU ACUNSÖZ'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDEDEN MAHKEME, ADLİ KONTROL KARARI VERDİ. SÜRÜCÜNÜN KAZA TUTANAĞINDA TAM KUSURLU OLARAK TESPİT EDİLDİĞİNİ İDDİA EDEN AİLE, TUTUKSUZ YARGILAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ.