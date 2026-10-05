Aşağıçimağıl'da jandarma suçüstü: izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Bayburt'un Aşağıçimağıl köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 6 kişiyi olay yerinde suçüstü yakaladı.

yakalanma anı ve ele geçen malzemeler:

Olayda, S.D. (37), S.D. (28), H.D. (54), K.D. (60), S.G. (71) ve R.T. (66) isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada 1 dedektör, 1 kafa lambası, 3 kürek, 2 kazma, 1 levye, 5 metre halat ve 1 karabina ele geçirildi.

adli süreç ve kültürel mirasın korunması:

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak izinsiz kazı ve tarihi eser ticaretiyle mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi ve denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

BAYBURT’TA İZİNSİZ KAZI YAPAN 6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI