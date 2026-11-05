Aşağısevindikli'de kümese giren başıboş köpekler 13 tavuğu telef etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir hanenin bahçesindeki kümes, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olay sonucu içerideki kanatlı hayvanlardan toplam 13 tanesi boğularak hayatını kaybetti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın detayları:

Görüntülerde, sokak köpeklerinin kümes çevresine gelip içeri girdiği ve tavuklara saldırdığı görülüyor. Saldırı sonrası kümes sahiplerinin yaptığı kontrolde telef olan tavukların sayısı tespit edildi. Telef olan tavuklar daha sonra bir el arabasına dolduruldu.

Görüntülerdeki anlar, olayın aniden geliştiğini ve köpeklerin kümes içindeki hayvanlara yoğun şekilde zarar verdiğini ortaya koyuyor.

Mahallelinin tepkisi ve yetkililerden beklenti:

Mahalle halkı, başıboş köpeklerin yol açtığı tehlike nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep etti. Saldırının ardından bölge sakinleri, benzer olayların tekrarlanmaması için çözüm beklediklerini ifade etti.

Olay güvenlik kameralarına yansıdığı için yetkililere başvuru yapma ve delil sunma imkanının olduğu kaydedildi; bölgedeki hayvan güvenliği ve halk sağlığı açısından alınacak önlemler öncelikli talep konuları arasında yer alıyor.

Tekirdağ’da başıboş köpekler kümesi bastı: 13 Tavuk telef oldu