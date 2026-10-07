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asansör sıkıntısı 11 katlı binada yaşamı zorlaştırdı

Adana Yüreğir'de 11 katlı binada 3 yıldır sık arızalanan ve 'kırmızı etiket'li asansör, yaşlı ve hastaları zora sokuyor; sakinler kalıcı çözüm istiyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

asansör sıkıntısı 11 katlı binada yaşamı zorlaştırdı

Asansör arızası gündelik hayatı etkiledi:

Adana Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanda yaşayanlar, üç yıldır devam eden asansör arızaları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını söylüyor. Apartman yönetiminin girişine astığı uyarı ve asansör kabininde görülen kırmızı etiket sorunun ciddiyetini gösteriyor. Sakinler, özellikle yaşlı, hasta ve üst katlarda oturanların durumunun sürdürülemez hale geldiğini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

Mahsur kalanlar ve itfaiye müdahalesi:

Son olayda asansörde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve asansör, olayın ardından tamamen kullanıma kapatıldı. Apartman sakinleri, arızaların sık tekrarlandığını; halat kopması ve kabinin duvara çarpması gibi tehlikeli vakaların yaşandığını aktarıyor. Sakinlerden Çağrı Metli, asansörde her gün sorun çıktığını ve dün gece halatın koparak kabine dolandığını ifade etti. Metli, 'Kırmızı etiket var ama 11 katlı bir bina; yaşlımız, hastamız var, mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz' diyerek çözüm çağrısında bulundu.

Günlük yaşamda ağır yük oluşturan arızalar:

Komşu Zeynep Çulha ise asansörün sık arızalandığı için engelli çocuğunun ve diğer hastaların büyük zorluk yaşadığını anlattı. Çulha, 'Benim engelli çocuğum haftada 5-6 defa nöbet geçiriyor. Dün ablam asansörün içinde kaldı, kalp hastası ve yere yığıldı' sözleriyle tehlikenin boyutunu vurguladı. Diğer sakinler de yaşlıların merdivenlerde dinlenmek zorunda kaldığını ve asansörün güvenli olmadığı uyarısına rağmen günlük ihtiyaçlar nedeniyle kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Yönetimin asansör girişine astığı ilanlarda 'Asansörler kısa süreliğine kullanıma uygun değildir' yazısı dikkat çekiyor. Apartman yöneticisi, asansörün kullanımı konusunda uyarı yaparken, sakinler müteahhitten ve ilgili firmalardan dönüş alamadıklarını söylüyor. Görülen kırmızı etiket ise ilgili denetim kurumlarının belirlediği 'yüksek riskli ve güvensiz' durumu işaret ediyor.

Sakinlerin talepleri, öncelikle asansörün acil onarımı veya değişimi; ikinci olarak ise geçici çözüm ve mekanik güvenlik önlemlerinin sağlanması yönünde. Apartman halkı, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli adımların ivedilikle atılmasını bekliyor.

ADANA’DA 11 KATLI APARTMANIN SAKİNLERİ, SIK SIK ARIZALANAN ASANSÖR NEDENİYLE MAĞDURİYET...

ADANA’DA 11 KATLI APARTMANIN SAKİNLERİ, SIK SIK ARIZALANAN ASANSÖR NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞADIKLARINI BELİRTEREK ADETA İSYAN ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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