Kaza özet bilgileri:

Samsun'un Asarcık ilçesi İmamlar Mahallesi Samsun-Kavak yolu üzerinde meydana gelen kazada, karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri 05 EN 983 plakalı otomobil olup sürücüsü Hüsnü Koparan olarak kaydedildi. Diğer araç ise 55 SK 943 plakalı otomobil olup sürücüsü Serdal Kara idi.

Çarpışma sonucu 05 EN 983 plakalı araçta bulunan Hatice Koparan yaşamını yitirirken, aynı araçtaki sürücü Hüsnü Koparan ile Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı. Diğer araçtaki sürücü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da yaralananlar arasında yer aldı.

Yaralıların tedavisi ve nakilleri:

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hızla sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazıları Samsun Şehir Hastanesi'ne, bazıları ise Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve yerel müdahale:

Kaza ile ilgili olarak bölge jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tespitler için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SAMSUN’UN ASARCIK İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.