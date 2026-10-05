ASAT'ın mavi su başarısı: kentsel verimlilik belgelendi

ASAT'a mavi su verimliliği belgesi verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazandı. Kurum, Kentsel Su Verimliliği Sektörü - Yerel Yönetimler Kategorisi çerçevesinde tescillendi ve uygulamalarını sistematik hale getirdi.

belgenin kapsamı:

Mavi Su Verimliliği Belgesi, su kullanımının izlenmesi ve kayıt altına alınmasından mevcut durumun değerlendirilmesine, su verimliliği hedeflerinin belirlenmesine ve bu hedeflere yönelik planlama yapılmasına kadar uzanan bir sistemin kurulduğunu gösteriyor. ASAT, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini de dikkate alarak kurumsal uygulamalarını geliştirdi ve belgelenen bu yaklaşım ile su yönetiminde şeffaflık ve ölçülebilirlik sağladı.

kayıp ve kaçaklarla mücadele:

ASAT, içme ve kullanma suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kurum ayrıca kentsel atıksuyun geri kazanım oranının artırılmasına ve mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına odaklanıyor. Su verimliliğinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması amacıyla sektörel ve bireysel ölçekte eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor; bu sayede kullanıcı davranışları ve kurum içi uygulamalar paralel ilerliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KENTSEL SU VERİMLİLİĞİ SEKTÖRÜ - YEREL YÖNETİMLER KATEGORİSİNDE MAVİ SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDI.