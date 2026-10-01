ASELSAN ve SSB'den uzun menzilli hava savunmasına 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk yeni sözleşme

ASELSAN ve SSB yeni ilave sözleşmeleri açıkladı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında ilave sözleşmeler imzalandı. Kurumsal iletişimde süreçlerin seri üretim safhasında olduğu vurgulandı.

Sözleşmenin mali boyutu:

ASELSAN'ın sosyal medya paylaşımında yer alan bilgiye göre imzalanan ilave sözleşmelerin toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin Avro olarak açıklandı.

Açıklama ve bağlam:

Yapılan paylaşımda, ilave sözleşmelerin uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında olduğu ifade edildi.

ASELSAN ile SSB arasında yeni sözleşmeler imzalandı