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ASELSAN ve SSB'den uzun menzilli hava savunmasına 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk yeni sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretimi için 1 milyar 8 milyon 500 bin Avroluk ilave sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Taylan Polat

ASELSAN ve SSB'den uzun menzilli hava savunmasına 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk yeni sözleşme

ASELSAN ve SSB yeni ilave sözleşmeleri açıkladı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında ilave sözleşmeler imzalandı. Kurumsal iletişimde süreçlerin seri üretim safhasında olduğu vurgulandı.

Sözleşmenin mali boyutu:

ASELSAN'ın sosyal medya paylaşımında yer alan bilgiye göre imzalanan ilave sözleşmelerin toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin Avro olarak açıklandı.

Açıklama ve bağlam:

Yapılan paylaşımda, ilave sözleşmelerin uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında olduğu ifade edildi.

ASELSAN ile SSB arasında yeni sözleşmeler imzalandı

ASELSAN ile SSB arasında yeni sözleşmeler imzalandı

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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